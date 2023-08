Zwarte zaterdag: 960 kilometer file in Frankrijk

Reizigers op routes naar populaire Europese vakantiebestemmingen moeten zaterdag rekening houden met grote drukte en extra reistijd. De ANWB waarschuwt voor de drukste reisdag van de zomer op deze zwarte zaterdag. Op het hoogtepunt van de drukte stond er in Frankrijk ruim 960 kilometer file, vooral in de zuidelijke helft.

Vorig jaar stond er rond het hoogtepunt van zwarte zaterdag ongeveer 870 kilometer file in Frankrijk. De lange files daar worden veroorzaakt door vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Daarnaast rijden Parijzenaars massaal richting het zuiden, wat voor drukte kan zorgen op wegen rond Bordeaux, op de A7 tussen Lyon en Orange en van en naar de Spaanse grens. Om 06.00 uur 's ochtends bedroeg de vertraging op de A7, de welbekende Route dus Soleil, al twee uur. De vertraging op de A7 tussen Lyon en Orange was vijf uur. Op de A9 tussen Orange en de Spaanse grens bedroeg de vertraging drie uur.

België en Duitsland

In België wordt bij Luik gewerkt aan de weg en is de Cointetunnel richting Luxemburg afgesloten voor auto’s met caravan. Ook Duitsland heeft te maken met vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Daarnaast wordt er ook veel aan de weg gewerkt.

Oostenrijk en Zwitserland

Ook in het regenachtige Oostenrijk is het druk met vakantieverkeer, mede door vakantievierende Duitsers die onderweg naar het zuiden zijn. Het zorgde voor uren extra reistijd in Oostenrijk op de A10 van Salzburg naar Villach. Vakantiegangers tussen München, Salzburg en de Sloveense grens via de Duitse A8 en Oostenrijkse A10 en A11 waren volgens de ANWB vijf uur langer onderweg. Voor de Karawankentunnel in Oostenrijk richting Slovenië bedroeg de wachttijd een uur.

In Zwitserland was de wachttijd voor de Gotthardtunnel rond het middaguur richting Italië opgelopen tot twee uur, richting het noorden was dat een uur. In Italië was de vertraging op de wegen van Milaan naar Rimini in de ochtend twee uur.

Italië

In Italië is het druk op de A1 van Milaan naar Bologna, om 07.30 uur was de extra reistijd al opgelopen met dertig minuten.