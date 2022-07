Zwarte zaterdag op Europese wegen: wachttijden richting de zon lopen op

In Duitsland komt het verkeer vast te staan door werkzaamheden en terugkerende Scandinavische vakantiegangers. Zo staat het op zaterdag naar verwachting al vroeg vast op de A8 tussen München en Salzburg. De A99 bij München is in beide richtingen gesloten. In Hamburg is door werkzaamheden de A7 bij Hamburg richting het noorden dicht. Tussen München en het Oostenrijkse Salzburg staat het verkeer anderhalf uur stil.



Veel Parijzenaren beginnen dit weekend aan hun vakantie en reizen massaal af naar het zuiden. Op zwarte zaterdag is het grootste knelpunt van Frankrijk de A7 tussen Lyon en Orange, op de Autoroute du Soleil. Daar is de vertraging nu zo’n drie uur, meldt de ANWB. Bovendien wordt het erg warm. Volgens Weeronline stijgt het kwik op de populaire vakantieroute tot 32 graden. Voldoende water meenemen is daarom aan te raden.



De verkeersdienst raadt reizigers naar Zuid-Frankrijk aan om te rijden via de A20 over Limoges en Brive. Tussen Tours en Bordeaux moet rekening worden gehouden met files op de A10. Voor de Spaanse grens staat op dezelfde weg het verkeer nu ruim 2 uur in de file. Voor de Mont Blanctunnel, vanuit Frankrijk richting Italië staan automobilisten inmiddels een uur vast.