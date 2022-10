Zweedse flitspalen gestolen, mogelijk voor Russische drones

oorlog oekraïne LIVE | VN-diplomaat Moskou: ‘Gebruiken alleen drones van Russische makelij, onderschat onze industrie niet’

Oekraïne zegt al 223 in Iran gemaakte drones te hebben neergehaald in iets meer dan een maand tijd. De eerste drone van het Iraanse type Shahed boven Oekraïne werd 13 september neergeschoten. Rusland sprak woensdag bij de VN-Veiligheidsraad in New York van ‘ongegronde beschuldigingen en complottheorieën’ en waarschuwde voor de gevolgen van een drone-onderzoek in Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

7:35