Zwemmer ontsnapt aan de dood door haai na aanval in kieuwen te slaan

,,De pijn was werkelijk ondraaglijk'', vertelt William. In een ziekenhuis in Boston werd de zwaargewonde zwemmer in een kunstmatige coma gebracht. Er waren zes operaties en zes liter transfusiebloed nodig om hem op te lappen. ,,Ik herinner me nog hoe de traumahelikopter landde, maar de paar dagen erna ben ik kwijt.''



Hoewel hij nog weken moet revalideren en minstens één operatie moet ondergaan, is Lytton blij nog in leven te zijn. De haai miste een aantal belangrijke zenuwen en bloedvaten in zijn been en ook de schade aan het bot was niet al te groot. Desondanks hangen zijn huid en spieren aan elkaar met honderden hechtingen.