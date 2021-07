Zwendel met coronavaccins: duizenden Indiërs krijgen prik met zout water

In of nabij Mumbai, in de westelijke staat Maharashtra, werden volgens hoge politieambtenaar Vishal Thakur minstens twaalf valse vaccinatieacties gehouden. ,,Ze gebruikten zout water en injecteerden het’’, aldus Thakur. Naar schatting 2500 mensen kregen een nepprik. De organisatoren brachten geld in rekening voor hun ‘diensten’ en verdienden volgens Thakur zo ongeveer 28.000 dollar (23.600 euro). ,,We hebben artsen gearresteerd. Ze gebruikten een ziekenhuis dat valse certificaten, flesjes en spuiten produceerde.’’ De politieambtenaar sluit meer arrestaties niet uit.

De nep-vaccinatieacties waren volgens CNN tussen eind mei en begin juni. De autoriteiten begonnen een onderzoek nadat enkele slachtoffers, wantrouwend over de vaccinatiecertificaten die ze kregen, naar de politie waren gestapt. Een van de ‘inentingsrondes’ gebeurde bij een woningbouwvereniging. ,,We moesten contant betalen’’, zei een van de bewoners die een prik kregen. ,,Op dat moment begonnen we eraan te twijfelen.’’

Toen de politie het onderzoek begon, ondernamen anderen zelf juridische stappen. Siddharth Chandrashekhar, een advocaat in Mumbai, spande 24 juni een rechtszaak aan. De openbaar aanklager had toen al meer dan 2000 slachtoffers bevestigd. De aantijgingen zijn “echt schokkend”, zei het Hooggerechtshof van Bombay. Dat drong er bij de staat en de lokale autoriteiten op aan actie te ondernemen “zodat onschuldige individuen in de toekomst niet meer worden bedrogen”.