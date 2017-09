Zwitserse toiletten verstopt door vele briefjes 500 euro

Verdachten bomaanslag Londen zaten in hetzelfde pleeggezin

17:06 Er is steeds meer bekend over de twee verdachten van de bomaanslag op de Londense metro afgelopen vrijdag. Het gaat om een 18-jarige Irakees en een 21-jarige Syriër genaamd Yahyah Farroukh. Beide verdachten woonden in bij hetzelfde pleeggezin in de Engelse hoofdstad. Dat melden lokale instanties en verschillende Britse media. Het tweetal werd zaterdag op verschillende plekken en tijdstippen gearresteerd.