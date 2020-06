15-jarige Luka Romero in rijtje met Wim Kras en Nuri Sahin

Luka Romero is sinds gisteravond de jongste voetballer ooit op het hoogste niveau in Spanje. De 15-jarige Mexicaanse Argentijn debuteerde namens Real Mallorca in de wedstrijd tegen Real Madrid. Hij komt in een rijtje terecht met Nuri Sahin en Wim Kras.

15 jaar en 219 dagen oud was Luka Romero gisteravond, toen hij in de 84ste minuut mocht invallen tegen Real Madrid. Real Mallorca-trainer Vicente Moreno zorgde er daarmee voor dat er een record werd verbroken. Zijn pupil speelde Sansón, die in 1939 op een leeftijd van vijftien jaar en 255 dagen debuteerde voor Celta de Vigo, uit de boeken als jongste speler ooit in LaLiga. Aanvallende middenvelder Romero, geboren in het Mexicaanse Durango City als kind van Argentijnse ouders, is bovendien de jongste debutant in één van de vijf topcompetities. Een groot gedeelte van de jongste spelers in de topcompetities voetbalt nog steeds en maakte bovendien al snel een toptransfer.

Serie A: Pietro Pellegri/Amedeo Amadei (15 jaar en 280 dagen)

De Italiaanse middenvelder Pietro Pellegri maakte op 22 december 2016 zijn debuut voor Genoa, de club uit zijn geboortestad. Hij was op dat moment 15 jaar en 280 dagen oud. Pellegri evenaarde daarmee het record van Amedeo Amadei, die exact even oud was toen hij op 2 mei 1937 debuteerde voor AS Roma. Amadei speelde uiteindelijk 13 interlands voor Italië en won met AS Roma in 1942 de Serie A. Pellegri moet dat voorlopig nog maar zien te bereiken, al wordt hem een grote toekomst toegedicht. Na negen Serie A-wedstrijden en drie doelpunten vertrok hij in januari 2018, op 17-jarige leeftijd, voor meer dan twintig miljoen euro naar AS Monaco. Bij de Monegasken kwam hij tot nu toe nog amper uit de verf, maar toch schijnt Manchester United verregaande interesse te hebben in Pellegri, die nog altijd een tiener is.

Ligue 1: Laurent Paganelli (15 jaar en 333 dagen)

De Ligue 1 is sinds gisteren de enige overgebleven topcompetitie waarvan het record van ‘jongste debutant’ niet (gedeeltelijk) in handen is van een speler die momenteel nog actief is. Laurent Paganelli heeft het record al sinds 25 augustus 1978 in handen. Paganelli debuteerde in het Parc des Princes namens AS Saint-Étienne in de uitwedstrijd tegen Paris Saint Germain. Hij speelde uiteindelijk onder meer 83 wedstrijden voor de Franse recordkampioen en won de Ligue 1 zelf één keer: in 1981. Tegenwoordig werkt Paganelli als voetbaljournalist voor Canal+.

Premier League: Harvey Elliott (16 jaar en 30 dagen)

Drie kwartier voordat Romero gisteravond in het veld kwam voor Real Mallorca, viel Harvey Elliott, eveneens in de 84ste minuut, in bij Liverpool. Het liet zien hoe snel het kan gaan als je op zeer jonge leeftijd debuteert. Iets meer dan een jaar geleden, op 4 mei 2019, werd hij de jongste speler in de geschiedenis van de Premier League toen hij als speler van Fulham, uit bij Wolverhampton Wanderers, in het veld werd gebracht. Liverpool had na twee korte invalbeurten bij de club uit Londen genoeg gezien en kocht hem. Gisteren kwam hij voor de tweede keer namens Liverpool binnen de lijnen in een Premier League-duel. Wellicht heeft het Moreno geïnspireerd om met Romero het Spaanse record te verbreken.

Bundesliga: Nuri Sahin (16 jaar en 355 dagen)

Het was Bert van Marwijk, die het zo in de piepjonge Nuri Sahin zag zitten dat hij hem op 6 augustus 2005, op zestienjarige leeftijd, liet debuteren voor Borussia Dortmund. Het zorgde ervoor dat de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal en de Turkse middenvelder een speciale band met elkaar kregen. Toen Sahin na de eerste twee seizoenen sinds zijn debuut nog geen vaste waarde was bij Borussia Dortmund, besloot Van Marwijk, inmiddels trainer van Feyenoord, hem op huurbasis naar Rotterdam-Zuid te halen. In de jaren erna liet Sahin zien dat Van Marwijk al die tijd gelijk had gehad. Sahin speelde een belangrijke rol bij Borussia Dortmund toen de club in 2011 de Bundesliga won en dwong vervolgens een transfer naar Real Madrid af. Daar maakte hij echter weinig indruk, hij werd uitgeleend aan Liverpool en vervolgens weer aan Borussia Dortmund, waar hij sinds 2014 weer vier seizoenen onder contract stond. Inmiddels is hij bezig aan zijn tweede seizoen voor Werder Bremen, waarmee hij dit weekeinde tegen directe degradatie uit de Bundesliga strijdt.

Eredivisie: Wim Kras (15 jaar en 290 dagen)

Volledig scherm © Gratis Is de status van ‘jongste speler aller tijden’ in vier van de vijf topcompetities deze eeuw nog ververst, in Nederland is het record nog stokoud. Het staat op naam van Wim Kras. Hij debuteerde op 22 november 1959 voor Volendam in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Kras, ten tijde van zijn debuut pas 15 jaar en 290 dagen oud, speelde zijn hele carrière voor de Volendammers en kwam tot 381 competitiewedstrijden, waarin hij 94 keer scoorde.