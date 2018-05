Aangeslagen spelersgroep Sporting gaat bekerfinale spelen

Of ook Bas Dost zondag nog mee zal doen is nog sterk de vraag. De 28-jarige spits uit Deventer scoorde liefst 70 keer in twee seizoenen voor Sporting, maar was gisteren een van de slachtoffers van de veldbestorming van de groep gemaskerde hooligans. Hij liep enkele wonden op aan zijn hoofd en werd 's avonds in het ziekenhuis gehecht. De mentale schade is echter nog veel groter bij Dost en zijn aangeslagen teamgenoten, die in aanloop naar de bekerfinale ook niet meer zullen trainen.



De bekerfinale wordt komende zondag (18.15 uur) gespeeld in het Estadio Nacional do Jamor in Lissabon.