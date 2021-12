Aanvoerder Aubameyang uit selectie Arsenal gegooid: ‘Als club wil je deze situatie niet’

Coach Mikel Arteta wilde voor het begin van de wedstrijd tegen Southampton niet vertellen waarvoor Aubameyang is gestraft. Volgens berichten in Britse media zou hij vrijdag niet zijn verschenen op de training. Arteta wilde evenmin zeggen hoelang de sanctie duurt. ,,Zijn straf gaat vandaag in. Het is geen gemakkelijke situatie. Als club wil je niet dat je aanvoerder hierin terechtkomt”, liet de Spaanse coach nog wel weten.



Het is de tweede keer dit jaar dat Aubameyang door Arteta om disciplinaire redenen is gestraft. In maart kwam hij te laat bij een teambijeenkomst op het trainingscomplex. Daardoor verloor hij zijn beoogde basisplaats in het duel met Tottenham Hotspur.