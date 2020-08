Abidal weg bij FC Barcelona, Koeman krijgt nieuwe technisch directeur

Abidal lag in februari nog flink overhoop met sterspeler Lionel Messi, die niet blij was met de kritiek die zijn voormalig teamgenoot in de pers uitte op de spelersgroep van FC Barcelona. Abidal had zich in een interview met de Catalaanse sportkrant Sport uitgelaten over het vertrek van trainer Ernesto Valverde. Volgens de Franse oud-speler van Barça waren sommige spelers ontevreden en waren zij niet bereid alles te geven voor de trainer. Messi reageerde vervolgens via Instagram. ,,Om eerlijk te zijn doe ik dit soort dingen liever niet. Maar ik denk dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn taken. De spelers dragen verantwoordelijkheid voor wat er op het veld gebeurt en wij zullen de eersten zijn die toegeven dat het allemaal niet zo goed liep”, schreef Messi destijds. ,,Maar ik vind dat als je over spelers praat, je ook met namen moet komen. Doe je dat niet, dan voed je de geruchten en gaan mensen dingen zeggen die niet kloppen.”



De veertigjarige Fransman werd in juni 2018 aangesteld als technisch directeur bij FC Barcelona, waar hij Robert Fernández opvolgde.



Abidal was van 2007 tot 2013 linksback van FC Barcelona, waarvoor hij twee keer scoorde in 193 wedstrijden. Hij werd vier keer kampioen met de club en won in 2009 en 2011 de Champions League met Pep Guardiola als zijn trainer.