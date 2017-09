AC Milan afgedroogd: Lazio scoort vier keer in twaalf minuten

Debuut vrouwelijke arbiter eindigt met één gele kaart en twee goals

17:47 Hertha BSC en Werder Bremen hebben een historische wedstrijd in de Bundesliga afgesloten met een gelijkspel (1-1). De competitiewedstrijd in Berlijn stond onder leiding van Bibiana Steinhaus, de eerste vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste niveau in Duitsland.