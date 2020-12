AC Milan als koploper de winterstop in na late zege op Lazio

De Franse linksback Theo Hernández kopte in de 92ste minuut de winnende 3-2 binnen uit een hoekschop. Door goals van Ante Rebic en Hakan Çalhanoğlu stond Milan al na zeventien minuten spelen op een 2-0 voorsprong. Luis Alberto maakte in de 27ste minuut de aansluitingstreffer namens Lazio en een kwartier na rust maakte Ciro Immobile de gelijkmaker namens de ploeg van Simone Inzaghi. Het leek daarna in 2-2 te gaan eindigen in San Siro, maar in de blessuretijd maakte Milan dus toch nog de winnende 3-2. AC Milan verloor op 8 maart (1-2 tegen Genoa) voor het laatst in de Serie A, maar is sinds de herstart na de lockdown in het voorjaar nog zonder nederlaag in de competitie: negentien overwinningen en zeven gelijke spelen.



AC Milan heeft nu liefst tien punten meer dan Juventus, dat gisteravond al verrassend met 0-3 verloor van Fiorentina en nu als nummer zes de korte winterstop ingaat. De club uit Turijn werd de afgelopen negen seizoenen kampioen van Italië, maar heeft met AC Milan en Internazionale nu dus twee serieuze uitdagers om nog te passeren in de resterende 24 speelrondes in 2021. De Serie A wordt op zondag 3 januari weer hervat.