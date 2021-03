AC Milan baalt ondanks extreem late escape tegen Nuytinck en Zeegelaar

Voormalig bondscoach Kroatië Zlatko Kranjcar (64) overleden

1 maart De Kroatische voetbaltrainer Zlatko Kranjcar is na een kort ziekbed op 64-jarige leeftijd overleden. De oud-profvoetballer werkte de afgelopen decennia als trainer bij een groot aantal clubs en landen. Hij was tussen 2004 en 2006 bondscoach van Kroatië, waarmee hij op het WK in Duitsland bleef steken in de groepsfase.