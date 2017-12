AC Milan krijgt thuis klop van De Roon en Hateboer

Milan dacht al vroeg op voorsprong te zijn gekomen maar op advies van de videoscheidsrechter werd het doelpunt van Giacomo Bonaventura afgekeurd. Na een half uur was het aan de andere kant wel raak via Cristante. In de tweede helft ging Milan op jacht naar de gelijkmaker maar het was Atalanta die via een snelle counter de score verdubbelde. Invaller Ilicic werd weggestuurd en schoot hard binnen.



Milan blijft kwakkelen. Ondanks forse financiële investeringen en het aanstellen van trainer Gennaro Gattuso is de gewezen topclub terug te vinden op de elfde plaats in de Serie A. Atalanta doet het met de zevende plaats een stuk beter.



