AC Milan op vijftiende plaats na gelijkspel bij Cagliari

AC Milan was al na vier minuten op achterstand gekomen in het Stadio Sant'Elia in Cagliari, nadat doelman Gianluigi Donnarumma geen goed antwoord had op het schot van de Braziliaan João Pedro: 1-0. Higuaín maakte tien minuten na rust gelijk namens AC Milan, maar daar bleef het bij voor de achttienvoudig kampioen van Italië.



AC Milan staat op een zeer teleurstellende vijftiende plaats in de Serie A met vier punten na drie wedstrijden. De thuiswedstrijd tegen Genoa in de eerste speelronde werd afgelast en zal op woensdag 31 oktober worden ingehaald. Daarna verloor AC Milan in de tweede speelronde met 3-2 bij Napoli. Twee weken geleden was er in San Siro wel een 2-1 overwinning op AS Roma. Stadgenoot en rivaal Internazionale, dat gisteren met 0-1 verloor van Parma, doet het met vier punten uit vier duels voorlopig net zo teleurstellend.