AC Milan verslaat Oranje-trio Atalanta en is mogelijk vanavond al kampioen

Dramati­sche ontknoping in Duitse degradatie­strijd, Flekken grijpt naast Champions League

De strijd om plek vijftien tussen Hertha BSC en VfB Stuttgart is op spectaculaire wijze in het voordeel van de laatste ploeg beslist. Dat houdt in dat Hertha Bundesliga-voetbal voor volgend seizoen veilig moet stellen via de play-offs.

14 mei