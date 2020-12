AC Milan wint ook bij Sampdoria en houdt vijf punten voorsprong op Inter

Sinds de bal weer rolt in Italië (vanaf 22 juni) won AC Milan achttien competitieduels en speelde het vier keer gelijk. In de Europa League doet AC Milan, dat vorig seizoen zesde werd, het dit seizoen ook goed. Er werd in de voorrondes drie keer gewonnen en in de poulefase ook al. Alleen van Lille werd niet gewonnen: een 0-3 nederlaag in San Siro, gevolgd door een 1-1 gelijkspel in het noorden van Frankrijk. Milan is al door naar de knock-outfase in de Europa League, maar speelt komende donderdag nog wel de uitwedstrijd bij Sparta Praag.



Franck Kessié (penalty net voor rust) en Samu Castillejo (0-2 in 77ste minuut) zetten de bezoekers vanavond op voorsprong tegen Sampdoria, maar door een treffer van Albin Ekdal in de 82e minuut werd het nog even spannend in de slotfase. De nog ongeslagen lijstaanvoerder hield echter stand in Stadio Luigi Ferraris in Genua.



AC Milan behoudt daardoor een voorsprong van vijf punten op stadgenoot Internazionale. De nummer twee van Serie A versloeg Bologna gisteren al met 3-1. Napoli (0-4 zege bij Crotone) en Juventus (2-1 winst in de derby tegen Torino) staan op zes punten van AC Milan