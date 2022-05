Acht ploegen jagen op WK-ticket: dit is het programma voor de komende interlandperiode

Over een kleine zes maanden gaat het WK in Qatar van start. Hoewel de loting voor het WK al achter de rug is, is het deelnemersveld nog niet helemaal compleet. Acht ploegen strijden nog om de laatste drie WK-tickets, terwijl ook de Nations League weer begint.

WK-kwalificatie

Nog één Europees land voegt zich bij het deelnemersveld van het WK. Door de oorlogssituatie in Oekraïne werd de play-offwedstrijd van het land uitgesteld. De winnaar van Schotland-Oekraïne neemt het in de finale op tegen Wales. De winnaar van die wedstrijd komt in de poule met Engeland, de Verenigde Staten en Iran terecht.



Woensdag 1 juni, 20.45 uur: Schotland - Oekraïne

Zondag 5 juni, 18.00 uur: Wales - Schotland/Oekraïne

In een ander deel van het kwalificatieschema nemen twee landen waar Bert van Marwijk ooit bondscoach van was het tegen elkaar op. De winnaar van de Verenigde Arabische Emiraten tegen Australië speelt in de finale tegen Peru. De beste van die drie ploegen komt tegenover Frankrijk, Denemarken en Tunesië te staan op het WK.



Dinsdag 7 juni, 20.00 uur: Verenigde Arabische Emiraten - Australië

Maandag 13 juni, 18.00 uur: Verenigde Arabische Emiraten/Australië - Peru

Het laatste WK-ticket is voor de winnaar van de wedstrijd tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland. Op het WK van 2014 won Nederland in de kwartfinale nog van Costa Rica na strafschoppen.



Dinsdag 14 juni, 20.00 uur: Costa Rica - Nieuw-Zeeland

Nations League

In Nederland staat deze interlandperiode volledig in het teken van de Nations League, die woensdag begint. Twee weken lang spelen vrijwel alle Europese landen in een poule met op papier qua niveau vergelijkbare tegenstanders. Nederland is gekoppeld aan België, Polen en Wales.



Dit is het programma op het hoogste Nations League-niveau voor de komende twee weken.

Woensdag 1 juni, 18.00 uur: Polen - Wales

Donderdag 2 juni, 20.45 uur: Tsjechië - Zwitserland

Donderdag 2 juni, 20.45 uur: Spanje - Portugal

Vrijdag 3 juni, 20.45 uur: België - Nederland

Volledig scherm Mark Flekken (links), Teun Koopmeiners, Daley Blind, Stefan de Vrij, Steven Bergwijn, Cody Gakpo (beneden), Davy Klaassen, Hans Hateboer en bondscoach Louis van Gaal (rechts). © ANP

Vrijdag 3 juni, 20.45 uur: Kroatië - Oostenrijk

Vrijdag 3 juni, 20.45 uur: Frankrijk - Denemarken

Zaterdag 4 juni, 18.00 uur: Hongarije - Engeland

Zaterdag 4 juni, 20.45 uur: Italië - Duitsland

Zondag 5 juni, 20.45 uur: Tsjechië - Spanje

Zondag 5 juni, 20.45 uur: Portugal - Zwitserland

Maandag 6 juni, 20.45 uur: Oostenrijk - Denemarken

Maandag 6 juni, 20.45 uur: Kroatië - Frankrijk

Dinsdag 7 juni, 20.45 uur: Duitsland - Engeland

Dinsdag 7 juni, 20.45 uur: Italië - Hongarije

Woensdag 8 juni, 20.45 uur: België - Polen

Woensdag 8 juni, 20.45 uur: Wales - Nederland

Donderdag 9 juni, 20.45 uur: Portugal - Tsjechië

Donderdag 9 juni, 20.45 uur: Zwitserland - Spanje

Poule-indelingen Poule 1

• Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Frankrijk



Poule 2

• Tsjechië, Portugal, Spanje en Zwitserland



Poule 3

• Engeland, Duitsland, Hongarije en Italië



Poule 4

• België, Nederland, Polen en Wales

Vrijdag 10 juni, 20.45 uur: Oostenrijk - Frankrijk

Vrijdag 10 juni, 20.45 uur: Denemarken - Kroatië

Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Engeland - Italië

Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Hongarije - Duitsland

Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland - Polen

Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Wales - België

Zondag 12 juni, 20.45 uur: Spanje - Tsjechië

Zondag 12 juni, 20.45 uur: Zwitserland - Portugal

Maandag 13 juni, 20.45 uur: Denemarken - Oostenrijk

Maandag 13 juni, 20.45 uur: Frankrijk - Kroatië

Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Engeland - Hongarije

Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Duitsland - Italië

Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland - Wales

Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Polen - België