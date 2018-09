Achteraf is makkelijk lullen, maar vooraf in het geval van Cocu ook

Phillip Cocu stond vrijdagochtend op de voorpagina van Fanatik, een Turkse sportkrant met een best wel treffende naam, al was ‘Histeri’ of ‘Kaos’ misschien nog beter geweest. Naast het hoofd van Cocu was zo’n vliegveldbeeldscherm gefotoshopt, met daarop de vertrektijden voor de eerstvolgende vlucht terug naar Nederland. Enfin, dan weet u ongeveer wel hoe laat het is.



Een avond eerder had Fenerbahçe met 4-1 van Dinamo Zagreb verloren, in een wedstrijd zo krankzinnig slecht, dat het allemaal verdacht veel weg had van sabotage, en anders van collectief dronkenschap. In de Turkse competitie staat Fenerbahçe elfde ondertussen, tussen Antalyaspor en Göztepe in.



Er zijn trainers om minder ontslagen.