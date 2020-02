Adekanye in rijtje met Winter, De Vrij en Stam bij Lazio

Adekanye mocht dit seizoen al zes wedstrijden meedoen bij Lazio. In de Europa League had hij al een assist tegen CFR Cluj (1-0 winst), maar vandaag maakte hij ook zijn eerste goal voor de club uit Rome. Hij deed dat in de 58ste minuut, tien minuten nadat hij in het veld was gekomen voor Felipe Caicedo. De aanvaller uit Ecuador had in de eerste helft al twee keer gescoord, net als zijn aanvalspartner Ciro Immobile. De aanvoerder en sterspeler van Lazio staat nu al op 25 goals dit seizoen. Dat zijn er vier meer dan Cristiano Ronaldo, die liefst dertien keer scoorde in de laatste negen competitieduels.



Adekanye is sinds zijn zestiende jeugdinternational van Oranje en werd vandaag de zesde Nederlander die scoort namens Lazio. Aron Winter deed dat liefst 21 keer. Stefan de Vrij (8), Jaap Stam (3), Wesley Hoedt (2) en Ricardo Kishna (2) waren in het verleden ook trefzeker voor de club uit Rome.