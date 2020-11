Afkoelingsperiode in onderhandelingen bij Barça over salarisreductie

VVV-spits Giakoumak­is scoort al na 17 minuten bij debuut voor Grieken­land

18:07 Giorgos Giakoumakis had bij zijn debuut voor Griekenland slechts 17 minuten nodig voor zijn eerste goal in de nationale ploeg. De 25-jarige spits van VVV-Venlo maakte de 2-0 in de oefeninterland tegen Cyprus.