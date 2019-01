Afrika Cup wordt komende zomer in Egypte gespeeld

De Afrika Cup wordt in juni in Egypte gehouden. Het toernooi zou oorspronkelijk in Kameroen gespeeld worden, maar de Afrikaanse voetbalbond CAF pakte de organisatie af, omdat de voorbereidingen niet naar wens verliepen.

Egypte is voor de vijfde keer het organiserende land van de Afrika Cup en versloeg in de verkiezing Zuid-Afrika, dat ook wel oren had naar de organisatie.

Quote Egypte kreeg zestien stemmen, Zuid-Afri­ka slechts eentje. De Afrika Cup is deze zomer uitgebreid naar 24 landen en het wordt voor Egypte dus een aardig karwei om het in zes maanden ronden te krijgen.



De Afrika Cup of Nations begint op 15 juni en de finale is op 13 juli. Onder meer Marokko en Egypte hebben zich geplaatst voor het eindtoernooi. Kameroen, met bondscoaches Clarence Seedorf en Patrick Kluivert, maakt nog een kans. Daarvoor moet het wel met de directe concurrent de Comoren afrekenen.

Eén bestuurslid onthield zich van stemming. Egypte is met zeven titels het meest succesvolle voetballand in Afrika. Tijdens het laatste toernooi, in 2017 in Gabon, verloren de 'Farao's' van sterspeler Mohamed Salah in de finale van Kameroen (1-2). Egypte organiseerde de Afrika Cup eerder al in 1974, 1986 en 2006. Zuid-Afrika, dat na de organisatie van het WK 2010 over een aantal moderne stadions beschikt, huisvestte het toernooi in 2013 voor het laatst.