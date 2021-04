Aftellen naar El Clásico met Ronald de Boer: ‘Koeman kent het klappen van de zweep’

Samenvatting Spaanse media: ‘Na 63 minuten was het geduld van Ronald Koeman op’

6 april Met niet de eerste miraculeuze ontsnapping van het seizoen heeft FC Barcelona gisteren tegen Real Valladolid de rode loper uitgelegd naar een zenuwslopende apotheose in La Liga. Dat is de conclusie van de Spaanse kranten na de late treffer van Ousmane Dembélé, waardoor de ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong de achterstand op koploper Atlético Madrid terugbracht tot één punt. Maar het was in de media niet alleen koek en ei.