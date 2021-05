Agüero biedt excuses aan na gênante Panenka-misser: ‘Het was een slecht besluit’

Na de wedstrijd toonde Agüero zich schuldbewust en bood hij via Twitter zijn excuses aan. ,,Ik wil me verontschuldigen bij mijn ploeggenoten, de stafleden en de supporters. Het was een slecht besluit en ik neem de volledige verantwoordelijkheid hiervoor”, aldus de 32-jarige Argentijn.

Voor City was het de vijfde nederlaag van het seizoen. Een maand geleden ging de vorige thuiswedstrijd in de Premier League ook verloren. Leeds United was toen met 2-1 te sterk. Het is de eerste keer dat een ploeg van Guardiola twee opeenvolgende thuiswedstrijden in de competitie verliest. City en Chelsea treffen elkaar over drie weken opnieuw in de finale van de Champions League.