Ajacied Antony per brancard van het veld, Colombia en Chili missen WK, Peru naar play-offs

Blessure Antony

Brazilië, Argentinië, Uruguay en Ecuador hadden zich in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule al geplaatst voor het WK in Qatar. Dat weerhield Brazilië er niet van Bolivia in La Paz met 0-4 aan de kant te zetten. Lucas Paqueta, Bruno en Richarlison (2) tekenden voor de doelpunten. Ajacied Antony begon in de basis en werd na 77 minuten spelen gewisseld. De aanvaller werd per brancard van het veld gedragen na een trap tegen zijn rechterbeen. Wat de Braziliaan mankeert, is nog niet bekend.