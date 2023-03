Ajax-beul Union Berlin ziet gat met koploper Borussia Dortmund oplopen na derde puntenverlies op rij

Dortmund won vrijdag al van RB Leipzig (2-1) en heeft 5 punten voorsprong op nummer 3 Union Berlin. Bayern München, dat als tweede staat geklasseerd, speelt later op zaterdag tegen VfB Stuttgart. De kampioen komt bij een overwinning op gelijke hoogte met Dortmund.

Danilho Doekhi en Sheraldo Becker waren basisspelers bij Union, in een duel waarin beide elftallen meerdere kansen kregen. Union Berlin schakelde ruim een week geleden Ajax uit in de tussenronde van de Europa League. Vorig weekeinde verloor de club echter in de Bundesliga van titelverdediger Bayern München.