Ajax-opponent Real Madrid geeft niet thuis tegen Sociedad

Goed nieuws of slecht nieuws voor Ajax? Real Madrid zal zich volledig op de Champions League moeten richten nu het in twee competitiewedstrijden in vier dagen slechts één punt haalde. Maar om in Europa verder te komen moet de Koninklijke in een maand wel beter gaan voetballen.

Een speler van Real Madrid zei het voor het weekeinde, anoniem, tegen een verslaggever van de sportkrant Marca: ,,In de competitie rennen we niet zo hard.” Niet zo hard als, bijvoorbeeld, in de Champions League. Of wanneer er in twee wedstrijden een wereldbeker kan worden gewonnen. Alsof het ze niet interesseert, die lange en zware tocht van 38 wedstrijden om de Spaanse titel. Te veel werk. Misschien dat ze er daarom maar twee in de laatste tien jaar hebben gewonnen.

Ook nu staat Real, zoals al zo vaak in het laatste decennium, al in de winter ver achter op de koploper, in dit geval FC Barcelona. De anoniem geciteerde speler maakte zijn opmerking daags na de 2-2 tegen Villarreal, in een inhaalwedstrijd die de Koninklijke op vijf punten van Barça had kunnen brengen. Zondagavond volgde een 2-0 nederlaag in eigen huis tegen Real Sociedad, al de zesde nederlaag van het seizoen.

Tegen Real Sociedad, vijftiende op de ranglijst, was exact hetzelfde beeld te zien als de laatste maand in de competitie. Een onzeker, slap en ongeïnspireerd Real Madrid, al na drie minuten door een domme strafschop (veroorzaakt door Casimiro, ingeschoten door Willian José) op achterstand, zich vervolgens beklagend over een bal op de paal, een niet toegekende strafschop op Ramos, een rode kaart voor Lucas Vázquez… En met tien man, na een uur, was het allemaal nog kanslozer om in een half gevuld Bernabéu-stadion minimaal een puntje te redden.

Het belabberde Real Madrid van na Nieuwjaar lijkt aan de ene kant goed nieuws voor Ajax, dat over dik vijf weken de illustere gasten ontvangt. Maar aan de andere kant is er die opmerking: in de Champions League willen ze wel rennen, kunnen ze over twee wedstrijden het verschil maken. Mannen als Benzema, Modric, Kroos en Ramos die in de eigen competitie zwelgen in zichtbare verveling.

Ook trainer Solari, de opvolger van de ontslagen Lopetegui, heeft de spelvreugde niet kunnen terugbrengen. De overwinningen in de wereldcup tegen Japanners en Arabieren waren bedrieglijk. Wat overheerst is het beeld van een zoekende ploeg, waar niemand de leiding neemt. Bale is weer voor een paar weken aan zijn kuitbeen geblesseerd, Ramos en Marcelo blijven kwetsbaar achterin, Modric en Kroos excelleren slechts sporadisch en alleen Benzema scoort wat meer dan in de vorige seizoenen.

Volledig scherm © REUTERS Zondag mocht de jonge Braziliaan Vinicius naast hem opdraven in de spits, dé aankoop van afgelopen zomer die tot nu toe geen echte kans had gekregen. Hij kon het tij niet keren, wat met zijn achttien jaar ook niet verwacht mocht worden. Hij scoorde niet. De bezoekers, aan de overkant, wel, via Rubén Pardo. Met 0-2 vertrok Real Sociedad voor het eerst sinds 2004 met een zege uit het Bernabéu.

Volledig scherm © REUTERS