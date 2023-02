Ajax-opponent Union Berlin laat kans op koppositie in Bundesliga liggen met nieuw doelpuntloos gelijkspel

1. FC Union Berlin speelde namelijk thuis tegen Schalke 04, de hekkensluiter in de Bundesliga met pas dertien punten. Het was voor de club uit Gelsenkirchen al de vierde 0-0 op rij. Danilho Doekhi deed de hele wedstrijd mee, Sheraldo Becker viel na 58 minuten in. Bij Schalke is de van Liverpool gehuurde verdediger Sepp van den Berg uit de roulatie met een enkelblessure. Union liet door het gelijkspel na om de koppositie in Duitsland over te nemen van Bayern München, dat zaterdagmiddag met 3-2 verloor bij Borussia Mönchengladbach.



Bayern en Union staan nu allebei op 43 punten na 21 wedstrijden. Het doelsaldo van Bayern is echter aanzienlijk beter dan dat van de stuntploeg uit de Duitse hoofdstad: +40 om +11. Borussia Dortmund kan ook nog op 43 punten komen. De ploeg van Edin Terzic begon om 17.30 uur met Donyell Malen in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC, dat zeventiende staat met vier punten meer dan Schalke.