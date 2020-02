Aké en Bournemouth bezorgen Chelsea nieuwe tik, Van Aanholt klopt Pröpper

Davy Pröpper heeft weinig plezier beleefd aan zijn honderdste wedstrijd voor Brighton & Hove Albion. Hij ging onderuit in het thuisduel met Crystal Palace: 0-1.



Jordan Ayew maakte in de 70ste minuut het doelpunt. Brighton slaagt er maar niet in om afstand van de onderste plaatsen van de Premier League te nemen. De club heeft maar 3 punten meer dan Aston Villa, de nummer 18 van de ranglijst die een wedstrijd minder heeft gespeeld. Patrick van Aanholt had een basisplaats bij Crystal Palace. Jairo Riedewield mocht halverwege de tweede helft invallen.



Mede dankzij een doelpunt van oud-FC Utrecht-spits Sebastian Haller kroop West Ham United met een 3-1 zege op Southampton uit de gevarenzone. Bij Newcastle United-Burnley werd niet gescoord.



Later vandaag neemt koploper Liverpool het nog op tegen degradatiekandidaat Watford. Bekijk hier alle uitslagen, het programma en de stand in de Premier League.