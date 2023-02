Al Hilal verrast Flamengo en staat in finale WK voor clubs, Real Madrid mogelijke tegenstander

Met samenvatting Bayern München herovert koppositie met invaller Daley Blind na zege op Wolfsburg van Micky van de Ven

Bayern München heeft de koppositie in de Bundesliga overgenomen van 1. FC Union Berlin, binnenkort de tegenstander van Ajax in de Europa League. De recordkampioen boekte een 2-4 overwinning op bezoek bij VfL Wolfsburg, waar Micky van de Ven een basisplaats had. Daley Blind kwam als invaller binnen de lijnen bij Bayern.

5 februari