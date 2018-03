Alderweireld hervat training na hamstringblessure

Mahrez: Spijt van gedrag na uitblijven transfer

8 maart Riyad Mahrez heeft spijt van hoe hij met het mislukken van zijn transfer van Leicester City naar Manchester City is omgegaan. De Algerijnse spelmaker mocht in januari van zijn club niet vertrekken naar de lijstaanvoerder van de Engelse Premier League en liet vervolgens twee duels en zes trainingen schieten. Volgens Britse media was dat uit protest over de gang van zaken.