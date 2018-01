Alexis Sánchez staat voor debuut bij United in FA Cup

Xavi en co verslaan nieuwe ploeg Sneijder

19:22 Ze troffen elkaar op in de WK-finale in 2010 en vier later in Brazilië. Vandaag stonden Wesley Sneijder en Xavi in Doha tegenover elkaar. Al Sadd, de ploeg van de Spaanse balvirtuoos, versloeg Al Gharafa met 0-4.