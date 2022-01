Alfred Schreuder bij Club Brugge: ‘Als hij het mooie voetbal van Adrie Koster terugbrengt zullen veel fans blij zijn’

Poll Bij de RET moesten ze zelfs de trouwrin­gen afplakken: ‘Om te zieken deden ze er een olifanten­pleis­ter op’

Tattoos van agenten worden gedoogd, maar de RET ziet ze liever niet op de armen van boa’s in bus, tram en metro. Afplakken of lange mouwen, luidt het devies van de Rotterdamse stadsvervoerder. Een achterhaalde gedachte, oordeelt de rechter. ,,Het tatoeagebeleid van de RET is in strijd met goed opdrachtgeverschap.”

