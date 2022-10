Alfred Schreuder tevreden over eerste 40 minuten: ‘Het was veel beter dan op Anfield’

,,Ik denk dat als we de eerste helft bekijken, dat het een prima helft was. In elk geval een prima veertig minuten. We kregen twee, misschien wel drie honderd procent kansen. Die moet je maken, dat is belangrijk op dit niveau. Dan wordt een wedstrijd makkelijker’’, aldus Schreuder voor de camera van RTL7.



,,De eerste helft was ook gewoon uitstekend, we gaven in de 42ste minuut tot de 0-1 geen enkele kans weg. We hebben goed geleerd van de uitwedstrijd. Bij rust moesten we 2-0 voorstaan, maar zij waren efficiënter en je zag de klasse’’, zei de Ajax-coach.

In de kleedkamer zag Schreuder de teleurstelling van zijn spelers. ,,Als trainer kijk ik echter naar ontwikkeling. We hebben zeker een stap gezet. Het was beduidend beter dan op Anfield. We speelden exact hetzelfde, maar deden het véél beter.’’

Berghuis: ‘Effectiviteit is het grootste verschil’

Steven Berghuis baalde duidelijk. ,,De kans op overwintering is verkeken. Het had zo anders kunnen zijn. Ik denk dat we er goed in zaten het eerste halfuur. We haalden gewoon een goed niveau tegen een sterke ploeg. Ik krijg een goede kans en daarna Dusan, maar we scoren niet. Mohamed Salah scoort wel bij hun eerste kans. Dat is dan denk ik het verschil", zei Berghuis.



,,De wedstrijd valt dan hun kant op. Bij ons loopt het vertrouwen er dan langzaam uit en bij hun neemt dat juist toe. Verliezen is verliezen. Natuurlijk spelen we beter dan tegen Napoli. Ik sta hier nog steeds enorm teleurgesteld. Tijdens de wedstrijd denk ik niet veel aan zo'n bal op de paal vroeg in de wedstrijd, maar vanavond zal ik daar nog wel even aan denken. Soms doe je bijna alles goed, maar scheelt het een centimeter. Ik denk niet dat zij te goed zijn voor ons. Ik denk dat we ons redelijk hebben kunnen meten met Liverpool, maar ze zijn enorm effectief kort voor en kort na rust. We zullen volgende week nog wel de klus moeten klaren bij Rangers, maar daar gaan we met vertrouwen heen.”

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha