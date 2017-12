Allardyce voert gesprekken met alle spelers over toekomst bij Everton

,,Als iedere speler eerlijk genoeg is, vertelt hij mij in een persoonlijk gesprek of hij wil blijven of niet. Het kan ook zijn dat iemand wat langer wil wachten om te kijken hoe het gaat tot januari, dat zal ik accepteren. Maar ik wil hier niemand hebben die hier niet wil zijn. Er is altijd een prijs te betalen en de club zal dit zeker accepteren'', aldus Allardyce in de Britse krant The Guardian.



Davy Klaassen verhuisde afgelopen zomer van Ajax naar Everton, maar de middenvelder heeft in Engeland nog niet veel indruk kunnen maken. Volgens Allardyce krijgen alle 31 spelers uit zijn selectie de kans zich te bewijzen. ,,Ik wil dat de spelers mij laten zien dat ik geen aankopen hoef te doen, dan komt het dit seizoen helemaal goed.''