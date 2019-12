Alleen Barcelona, Real Madrid en Juventus betalen beter dan NBA-clubs

De drie grootmachten in het Europese voetbal houden daarmee clubs uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA achter zich. Buiten FC Barcelona, Real Madrid en Juventus staat geen enkele voetbalclub in de top 10. Ajax, PSV en Feyenoord komen zelfs helemaal niet in de lijst van 350 best betalende sportclubs ter wereld voor.



Door de komst van Cristiano Ronaldo naar Juventus is de gemiddelde jaarwedde fiks gestegen. De club uit Turijn stond in 2018 nog op de negende plaats op de lijst. FC Barcelona en Real Madrid voerden de ranglijst ook vorig jaar al aan.



Sterspeler en grootverdiener Lionel Messi strijkt ieder jaar ruim 58 miljoen euro op, zonder bonussen.