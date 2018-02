Alleen de Scudetto telt voor Napoli

Napoli eindigde in de Champions League als derde in de groep bij Feyenoord en belandde daardoor in de Europa League. Afgelopen donderdag liet de ploeg van Sarri zich in het eigen stadion San Paolo aftroeven door RB Leipzig (1-3). ,,Het feit dat ik enkele spelers rust gaf, betekent niet dat we onze neus ophalen voor de Europa League'', benadrukt Sarri. ,,Maar goed, ik verwachtte inderdaad meer enthousiasme voor de spelers die op het veld stonden. Dat probleem hebben we echter al het hele seizoen in de andere competities.''