Alleen Goretzka nog vraagteken bij Duitse selectie

Goretzka speelde zaterdag negentig minuten in de verloren competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (0-3). De 23-jarige Duitser stond onlangs ook al aan de kant vanwege een enkelblessure. Hij bleef vorige week in de Champions League op de bank tegen Ajax (1-1).



Onduidelijk is of Goretzka alsnog naar Berlijn komt. Löw kreeg de afgelopen dagen al afmeldingen binnen van Marco Reus, Antonio Rüdiger en Kai Havertz. De bondscoach heeft alleen Emre Can opgeroepen als vervanger. Duitsland komt zaterdag naar Amsterdam voor het duel met Oranje in de Nations League en speelt drie dagen later tegen wereldkampioen Frankrijk.