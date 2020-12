Allegri aast op baan in de Premier League: ‘Dat wil ik graag eens ervaren’

Allegri sprak zich in een interview met de Engelse krant The Times uit over zijn wens om ooit in Engeland aan de slag te gaan. Allegri: ,,Ik wil graag de Premier League gaan ervaren. Het Engelse voetbal is aan het verbeteren, omdat er veel buitenlandse trainers werken.”

Allegri werkte vooralsnog alleen in eigen land, bij onder meer AC Milan en Juventus. Hij vierde zes landstitels in de Serie A. ,,Ik zat vier jaar bij Milan en vijf jaar bij Juventus. Ik kan nu opnieuw aan de slag gaan in Italië, maar dat is lastig. Of in Engeland. Dat wil ik graag eens ervaren.” Allegri werd al eens in verband gebracht met Manchester United en Arsenal, maar tot een dienstverband in de Premier League kwam het nog niet.