Alles blijft bij het oude bij de Haantjes

Het tekent de wedstrijd waarin Les Bleus, zonder voor veel opwinding te zorgen, lang de betere zijn van het defensief ingestelde Duitsland. In lijn met afgelopen WK, zou je kunnen stellen, waarin het vuurwerk eveneens geregeld uitbleef in de tactisch sterke ploeg van Didier Deschamps. Aan die speelwijze tornt de Franse bondscoach niet, blijkt in München.



Gewoonlijk wil een behaalde titel weleens het begin zijn van een vernieuwde start. Maar daarvan is in het geval van Frankrijk geen sprake. Wat wil je ook met een selectie, waarin alleen Adil Rami, Blaise Matuidi en Olivier Giroud zich dertiger mogen noemen. Goed beschouwd zegt dat alles over wat de komende jaren van de Fransen verwacht mag worden. Veel.



In vergelijking met de WK-finale tegen Kroatië, staat in Alphonse Areola alleen een andere keeper tussen de palen tegen Duitsland. De vervanger van de geblesseerde Hugo Lloris kan zich in de slotfase zelfs een aantal maal onderscheiden, wanneer Die Mannshaft zowaar eens initiatief neemt. Maar het is te weinig om Frankrijk pijn te doen.



Bij de wereldkampioen is, kortom, nog alles bij het oude. Aan het Nederlands Elftal de zware taak om zondag te laten zien dat die ploeg wél veranderd is ten opzichte van de laatste ontmoeting in Stade France (4-0). In positieve zin, zal bondscoach Ronald Koeman hopen.