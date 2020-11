Alles rondom El Diego is groter en absurder dan je in eerste instantie voor mogelijk had gehouden

Manuel Neuer pakt record af van Cristiano Ronaldo

26 november Manuel Neuer is na de 3-1 zege op RB Salzburg gisteravond de eerste voetballer ooit met vijftien zeges op rij in de Champions League. Met de winstpartij gaat hij Cristiano Ronaldo voorbij, die tussen 2013 en 2015 veertien keer in successie won.