Alles wat je moet weten over het stadion waar Feyenoord en AS Roma hun finale spelen

De Arena Kombëtare in Tirana is morgenavond het decor voor de eerste finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma. Vanwege de beperkte capaciteit kreeg de UEFA veel kritiek op de keuze voor de moderne voetbaltempel in Albanië. Toch is het wel degelijk een bijzonder stadion.

Het Air Albania Stadium, zoals het stadion inmiddels officieel heet, kan ‘slechts’ 22.500 toeschouwers herbergen. Het stadion heeft vier bespelers. De nationale ploeg van Albanië speelt er zijn interlands en de clubs Partizan Tirana, KF Tirana en Dinamo Tirana werken daar ook (incidenteel) hun wedstrijden af. Er is echter nog een aantal zaken dat het stadion bijzonder maakt.

Jong stadion

Het stadion maakt een moderne indruk en dat is niet zo vreemd, want de bouw ervan werd pas in 2019 voltooid. Dat betekent dat er tot op heden nog geen honderd voetbalwedstrijden in zijn gespeeld. Het stadion is gebouwd op de plek waar vroeger het Qemal Stafa Stadium stond.

Dat stadion was altijd het nationaal stadion, maar in 2013 verklaarde de UEFA dat het stadion niet meer aan de eisen voldeed, waardoor er geen Europese wedstrijden meer gespeeld mochten worden. De jaren daarop maakten de Albanese voetbalbond en de regering plannen voor een nieuw stadion, maar dat plan kwam er pas in 2016 door. Op 17 november 2019 werd het nieuwe stadion geopend met een interland van Albanië tegen Frankrijk (0-2 verlies).

Omtrek van Albanië

Het ontwerp is van de Italiaanse architect Marco Casamonti. Van buitenaf valt het stadion voornamelijk op door de bijzondere vorm. Casamonti heeft namelijk geprobeerd de omtrek van Albanië te verwerken in het dak. Het moet een een achthoek met holle zijden voorstellen en dat zou moeten doen denken aan de landkaart van Albanië.

Dat is niet de enige uiterlijke verwijzing naar Albanië. De metalen panelen aan de buitenkant van het stadion hebben een gebogen driehoekige vorm, gestileerd met enkele vormen die zijn gebaseerd op traditionele Albanese tapijten.

Top vijf hoogste gebouwen

Wat daarentegen het meest in het oog springt, is de toren die aan het stadion vastzit. Met een hoogte van 112 meter is het één van de hoogste torens (nummer vier) van heel Albanië. In de toren zit een het 5-sterrenhotel met 80 kamers en 256 ondergrondse parkeerplaatsen. De toren kent maar liefst 24 verdiepingen en in de rest van het stadion zitten winkelgelegenheden en een museum.

Naamsverandering door financiële schade

Het stadion wordt door de Albanezen meestal Arena Kombëtare genoemd, wat nationaal stadion betekent. Deze naam kreeg het stadion bij het aannemen van het bouwplan. Datzelfde bouwplan zorgde er ook voor dat het stadion inmiddels officieel Air Albania Stadium heet. Aanvankelijk zou de bouw van het stadion namelijk veertig miljoen euro kosten, maar door meerdere tegenslagen vielen die kosten flink hoger uit.

Zo kwam de bouworganisatie er halverwege achter dat de riolering onder het stadion niet meer voldeed. Uiteindelijk, nadat de openingsdatum meerdere keren was uitgesteld, bleken de kosten neer te komen op een bedrag van 85 miljoen euro. Dat is ruim het dubbele van wat was begroot. Om die financiële schade iets op te vangen, is er alsnog gekozen voor een commerciële naam. Vliegmaatschappij Air Albania is de stadionsponsor geworden.

Lewandowski heeft geen goede herinnering

Ondanks de nog jonge geschiedenis van het stadion heeft topspits Robert Lewandowski geen goede herinneringen aan het Air Albania Stadium. In oktober van vorig jaar speelde Polen er een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië, maar de wedstrijd werd een kwartier voor tijd gestaakt. Karol Swiderski maakte net voor tijd de 0-1, waarna de Polen massaal werden bekogeld met flesjes water.

Door het wangedrag van de supporters werd de wedstrijd twintig minuten stilgelegd, maar toch nog uitgespeeld. Na afloop kwam matchwinner Swiderski voor de camera, waarna hij weer werd bekogeld en dus haastte hij zich naar binnen. Aanvoerder Lewandowski gaf later toe zich niet erg veilig te hebben gevoeld in dat stadion. „Na het doelpunt vlogen er volle flessen naar binnen, dat was best wel gevaarlijk.”