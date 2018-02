'Als ik nu moet zeggen of Neymar kan spelen tegen Real, zeg ik ja'

Neymar klapte een kwartier voor tijd vol door zijn enkel bij een poging de bal te veroveren op Bouna Sarr. Meteen werd gevreesd voor het ontbreken van de sterspeler in de Champions League-return tegen Real Madrid, volgende week dinsdag. PSG moet voor eigen publiek een 2-1 nederlaag wegpoetsen.



,,Zijn enkel was behoorlijk dik", zei doelman Alphonse Areola nadat hij een kijkje had genomen bij zijn uitgevallen ploeggenoot. Trainer Unai Emery toonde zich minder bezorgd. ,,In de kleedkamer is Neymar onderzocht, hij is door zijn enkel gegaan. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het is, maar hij is kalm nu en we zien het optimistisch tegemoet."



,,We moeten geduldig zijn, maar als ik nu antwoord moet geven op de vraag of hij tegen Real Madrid kan spelen, zeg ik ja", zei Emery hoopvol. Neymar wordt vandaag verder onderzocht.