Ambitieuze Henry stopt als analist en wil door als trainer

Kluivert debuteert voor Roma, ook Karsdorp en Strootman van de partij

14 juli Justin Kluivert heeft zijn eerste minuten gemaakt in het shirt van AS Roma. In het met 0-9 gewonnen oefenduel tegen vierdeklasser Latina speelde de buitenspeler, die eerder deze zomer Ajax voor 17 miljoen euro verruilde voor de Italiaanse hoofdstad, de gehele tweede helft.