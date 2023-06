Amerikaanse eigenaar Chelsea koopt ook Franse club Strasbourg

Zweedse voetbal­sters moesten geslachts­deel laten zien bij WK 2011: ‘Hebben het gedaan, hoe pijnlijk ook’

De speelsters van het Zweedse nationale elftal moesten bij het WK in Duitsland van 2011 hun geslachtsdeel laten zien. Hiermee moesten ze bewijzen dat ze vrouw waren. Dat zegt Nilla Fischer volgens de Engelse krant The Guardian in een boek over haar loopbaan. Ze kwam 194 keer uit voor de Zweedse ploeg.