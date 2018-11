Ancelotti beklaagt zich over onbeschofte Italiaanse fans

Aanleiding voor de uitspraken zijn de beledigingen van Juventus-fans naar ManUnited-coach José Mourinho. De Portugees antwoordde na de 1-2 zege van United door een hand bij zijn oor te houden. Als het aan Ancelotti ligt, worden duels stilgelegd als de beledigingen uit de hand lopen. ,,Ze kunnen een wedstrijd stoppen voor de regen, dan kan het ook gestaakt worden voor beledigingen.”



De 59-jarige Ancelotti werkte in Engeland, Spanje, Frankrijk en Duitsland. ,,In Italië lopen we cultureel gezien achter op andere landen. We denken dat een voetbalwedstrijd een gevecht is, terwijl er eigenlijk geen plek zou moeten zijn voor onbeschoftheid. In Engeland zal je niet snel beledigd worden. En in Spanje is er een grote rivaliteit tussen Barcelona en Real Madrid, maar dat is zonder de onbeschoftheid die we van Italiaanse stadions kennen.‘’