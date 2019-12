Ancelotti geniet van debuut op Goodison Park

Ancelotti debuteerde op de bank bij Everton met een zege op Burnley (1-0). ,,Verdedigend waren we heel sterk, in aanvallend opzicht kan het nog wel wat beter. In de omschakeling moeten we efficiënter worden. Maar uiteindelijk was dit een goede wedstrijd van ons”, zei de 60-jarige Italiaan. ,,We verdienden de winst.”