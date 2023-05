Ancelotti, Kluivert en Ferdinand spreken schande van racisme richting Vinícius: ‘Deze jongen heeft bescherming nodig’

Diego López maakte na 33 minuten op aangeven van Justin Kluivert de winnende goal voor Valencia, dat daarmee drie enorm belangrijke punten pakte in de strijd tegen degradatie. Kluivert leek zelf in de 84e minuut de tweede treffer te maken, maar dat doelpunt ging wegens buitenspel niet door.



De zesvoudig kampioen van Spanje klom door de overwinning van plek 16 naar plek 13 in La Liga. De voorsprong op nummer 18 Real Valladolid is nog vijf punten met nog drie speelrondes te gaan in Spanje, waarmee Valencia zo goed als veilig lijkt. Real Madrid verloor al voor de achtste keer dit seizoen in La Liga en lijkt als derde te gaan eindigen, achter kampioen FC Barcelona en stadgenoot Atlético Madrid. Real Madrid zal dit seizoen ook de Champions League niet winnen, nadat de Engelse kampioen Manchester City afgelopen woensdag met 4-0 veel te sterk was in de halve finale. De ploeg van Carlo Ancelotti won twee weken geleden nog wel de Copa del Rey door Osasuna met 2-1 te verslaan in Sevilla.

Rode kaart in minuut 97

Ancelotti wist Vinícius voor even weer rustig te krijgen. In het restant, met ruim een kwartier aan blessuretijd, wist Real de gelijkmaker niet meer te forceren. In die blessuretijd werd het opnieuw onvriendelijk op het veld, met een flink opstootje tussen spelers van beide teams. De Georgische doelman Giorgi Mamardashvili daagde Vinícius Júnior uit. De Braziliaan, die bij het opstootje werd vastgepakt bij zijn nek, deelde een tik uit aan een van de spelers van Valencia en moest met rood vertrekken in de 97ste minuut een rode kaart. Vinícius reageerde met een cynisch applaus richting de scheidsrechter.

Volledig scherm © AP

Vinícius Júnior maakte op zijn achttiende verjaardag de overstap van Flamengo naar Real Madrid. De laatste twee jaar groeide hij uit tot een van de dragende krachten bij Real Madrid met zijn goals en dribbels, maar de Braziliaan is niet bepaald geliefd bij de supporters van andere clubs in Spanje. Regelmatig krijgt hij te maken met racisme vanaf de tribunes, eerder dit seizoen hadden duizenden supporters van Atlético Madrid het nog op hem gemunt tijdens de stadsderby van Madrid. Vinícius kreeg vanavond zijn eerste rode kaart van het seizoen, maar kreeg ook al tien keer geel. In de Champions League kwam hij dit seizoen tot slechts één gele kaart.

Ancelotti sprak na afloop schande van de taferelen in Mestalla. ,,Ik wil niet over voetbal praten, ik wil het hebben over wat er hier is gebeurd. Dat is veel belangrijker. Als een speler wordt uitgescholden en een trainer moet erover nadenken om hem van het veld te halen, dan gaat er iets niet goed in een competitie. La Liga heeft een groot probleem. Bij racisme moet je het spel direct stoppen. Als een heel stadion iemand een aap roept, moet je de wedstrijd stilleggen. Dat zei ik tegen de scheidsrechter, maar hij ging daar niet in mee. Het is 2023, dit kan echt niet meer.”

Bekijk hier een lange samenvatting (12 minuten) van Valencia - Real Madrid

Vinícius reageerde een uurtje na de wedstrijd via Instagram op alle incidenten in Mestalla. ,,De racisten hebben hun prijs gewonnen. Ik kreeg mijn rode kaart, gefeliciteerd. Dit is geen voetbal, dit is La Liga", schreef de Braziliaan, waarmee hij de slogan van de Spaanse competitie op de hak nam.

Via Twitter ging hij daarna nog uitgebreider in op de gebeurtenissen van vanavond in Valencia. ,,Het was niet de eerste keer, niet de tweede keer, niet de derde keer. Racisme is normaal in La Liga. De competitie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het zelfs aan. De competitie die ooit van Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi was, is vandaag van de racist. Een prachtig land, dat mij verwelkomde en waar ik van hou, maar ook het land dat accepteerde om het beeld van een racistisch land naar de wereld te exporteren. Het spijt me voor de Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar vandaag staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten. En helaas, omdat het elke week gebeurt, heb ik geen manier om me te verdedigen. Ik ben het ermee eens. Maar ik ben sterk en ik tegen de racisten blijven strijden, ook al wordt het een zware strijd.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Justin Kluivert: ‘Excuses namens de hele club’

Justin Kluivert werd na afloop in zijn interview voor de Spaanse televisie ook nog gevraagd naar wat er allemaal op de tribunes gebeurde. ,,Dit mag nooit gebeuren, want dit is gewoon heel slecht. Ik hou hier helemaal niet van. Namens de hele club bied ik onze excuses aan, want dit heeft echt niets met voetbal te maken. Muy malo", besloot de 24-jarige aanvaller uit Amsterdam, die nu op acht goals en twee assists in 25 wedstrijden voor Valencia staat. Zijn vader Patrick kwam in het seizoen 2005/2006 tot twee goals en twee assists in 16 duels voor Valencia, dat in 2002 en 2004 nog kampioen van Spanje werd.

,,Er is een gebrek aan respect voor Vinícius in ieder stadion in Spanje”, beaamde ploeggenoot Dani Ceballos van de Madrilenen. ,,Het is een schande dat we op dit punt zijn gekomen. Het is waar dat de coach hem heeft gevraagd of hij nog door wilde spelen. Vinícius is een professional en hij zei dat hij het team wilde helpen, maar we zien dat we niets kunnen doen.”

Vanuit Engeland zag ook voormalig topverdediger Rio Ferdinand de beelden uit Mestalla vol afschuw aan. ,,Wie beschermt Vinícius? Ik zie pijn, ik zie walging, ik zie een jongen die hulp nodig heeft. Mensen moeten samen opstaan en meer eisen van de bonden die deze sport organiseren. Niemand verdient het om zo behandeld te worden, maar toch staan jullie het toe. We moeten samen in actie komen, anders wordt dit ook weer onder het tapijt geveegd", schrijft Ferdinand, waarna hij een oproep doet aan spelers als Paul Pogba, Neymar, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Zlatan Ibrahimovic, Memphis Depay, Erling Haaland en Jack Grealish.

Valencia kwam twee uur na de wedstrijd met een statement op de clubsite. ,,Valencia wil elke vorm van belediging of racisme in het voetbal publiekelijk veroordelen. De club, in haar toewijding aan de waarden van respect en sport, bevestigt publiekelijk haar standpunt tegen fysiek en verbaal geweld in stadions en betreurt de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid. Hoewel dit een incident is, horen beledigingen aan het adres van een speler van het rivaliserende team niet thuis in het voetbal en passen ze niet bij de waarden en identiteit van Valencia CF. De club onderzoekt wat er is gebeurd en zal de zwaarste maatregelen nemen. Afgezien van deze incidenten wil Valencia de meer dan 46.000 fans bedanken voor hun steun aan het team.”

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

