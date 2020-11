Ancelotti over duels uitvechten met Maradona: ‘Hij klaagde nooit, ook niet na schoppen’

,,Maradona was een fantastische speler, op dat moment de beste voetballer ter wereld", zegt Ancelotti, de huidige trainer van Everton. ,,Toen hij naar Napoli ging, werd dat onze grootste concurrent in mijn tijd bij AC Milan. We vochten samen om de titel. Met Maradona was Napoli in staat om kampioen te worden. Ik heb vaak tegen hem gespeeld. Soms was hij echt niet af te stoppen. Ik probeerde hem te schoppen, maar hij was zo sterk en zo snel. Ik heb fantastische herinneringen aan hem. Soms was ik niet correct tegen hem op het veld. Maar hij klaagde nooit, hij begon nooit te schreeuwen."