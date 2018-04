'Ancelotti slaat aanbod Italië af'

Italië zit zonder bondscoach sinds het vertrek van Giampiero Ventura in november na het mislopen van de WK-kwalificatie in de play-offs tegen Zweden. In afwachting van een opvolger is Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en AS Roma, als 'tussenpaus' aangesteld.



Ancelotti zit zonder club sinds hij in september bij Bayern München werd ontslagen. Sommige media linken hem aan Arsenal, waar Arsène Wenger na 22 jaar stopt als manager. De Italiaanse bond zou meer trainers op het oog hebben. Zo worden Roberto Mancini (Zenit), Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) genoemd als kandidaat-bondscoach.